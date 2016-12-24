Беременная Катя Гордон снова оказалась в центре скандала

Телеведущая и бывшая жена Александра Гордона, которая находится в положении, снова оказалась в центре скандала.

Катя Гордон поругалась с фигуристкой Мариной Анисиной и посоветовала ей обратиться к врачу, обидевшись на то, что спортсменка усомнилась в ее профессиональных навыках. Ранее была обнародована переписка Анисиной и Джигурды, в которой первая называет Гордон "мелкой сошкой" в сфере юриспруденции, хотя она владеет адвокатской конторой.

Катя Гордон заявила, что сочувствует Анисиной и готова посоветовать ей психотерапевтов, с которыми работает ее юридическая компания. Также Гордон подчеркнула, что нелогично нанимать своим защитником в суде, жалуясь на жестокое обращение супруга, человека, который и сам бил женщину. Интересно, что Гордон имела в виду своего дважды бывшего мужа - адвоката Сергея Жорина.