«Биртман» – это мистификация, но почему-то её любит молодежь

Появившись зимой 2015 года, музыкальный коллектив из Петербурга за короткое время стал чрезвычайно популярным. Музыка, напоминающая ВИА 1980-х, окунает в ностальгию и взбудораживает одновременно.



Мера непритворной искренности здесь столь велика, что подростковые сердца группа привлекает — помимо смысла песен — своей хмурой и яростной честностью. Когда юное сознание уже выросло из С.Я. Маршака, но еще не доросло до Ф.М. Достоевского, уже хочет самоопределиться вне цепи рода, но еще не понимает промысла Творца, тут-то возникает, и очень кстати, «Биртман» с его символическими туманами, призывами к свободе и ответственности, непонятной, но блаженной мистерией строго самостоятельной жизни и лихими энергетическими вихрями. В шестнадцать лет, когда ничего еще не выбрано и тягомотная упряжка взрослой колымаги-жизни еще далеко впереди, так хорошо поплясать вместе с группой среди воображаемых молний, радуг и дождя, а не на замызганной дискотеке с пакетиком дури в кармане...

Как гласит легенда, Зиновий Аркадьевич Биртман – это вымышленный персонаж. Он родился в 1934 году и вырос на севере в Тюмени. Свои первые музыкальные произведения он написал ещё в школе. Гораздо позже у Биртмана даже появился полноценный альбом с незаурядным названием «Следы от компота». С тех пор всё его творчество каким-то магическим образом пропало и было восстановлено лишь в недавнем 2015 году. Это нам и демонстрирует сегодня одноименный коллектив «Биртман» – творчество легенды, которой, вроде, и не было.



Такая форма мистификации коллектива помогает группе держаться выбранного ими стиля и покорять ещё больше сердец.



Концерт состоится 24 декабря в клубе «Космонавт», ул. Бронницкая, 24

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