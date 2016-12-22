Бьорк возмутилась сексизму прессы

Известная певица Бьорк возмутилась сексистскому отношению музыкальных критиков в прессе к содержанию песен исполнительниц. Её пост в Facebook стал откликом на низкую оценку выступления 16 декабря в США.

По словам певицы, мужчинам позволено петь о чём угодно, поскольку критики любую озвученную ими тему воспринимают безо всякого осуждения. Напротив, от женщин ждут только песен о своих парнях или о детях, пуская слёзы. Стоит запеть об атомах, галактиках, активизме и так далее, журналистам и критикам в прессе тут же начинает казаться, что в музыке чего-то не хватает, написала 51-летняя исландская поп-звезда, не сходящая со сцены с 1993 года.