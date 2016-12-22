Моника Беллуччи сразила россиян своей красотой

Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи, которая не раз была признана самой красивой женщиной мира, сразила россиян своим внешним видом.

Накануне она прибыла в РФ, чтобы представить свой новый фильм, который был создан совместно с режиссером Эмиром Кустурицей. Беллуччи предстала перед поклонниками в торговом центре VEGAS в подчеркивающем талию черном платье в пол, продемонстрировав идеальную для 52 лет фигуру.

Как сообщает "7 Дней", Моника призналась, что давно мечтала поработать с Кустурицей, а также добавила, что в Москве чувствует себя как дома и мечтает когда-нибудь сняться в фильме Андрея Звягинцева.