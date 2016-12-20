"Народный корпоратив 2": Стас Михайлов превзошел прошлогодний успех

Стас Михайлов сделал потрясающий подарок к Новому году всем своим поклонникам. Исполнитель вновь провел в Олимпийском праздничное шоу – "Народный корпоратив 2" – собрав более 18 тысяч зрителей и таком образом превзойдя свой прошлогодний успех: напомним, что прошлой зимой артист впервые устроил "Народный корпоратив", также прошедший при полном аншлаге.

На этот раз сюрпризов было еще больше: хиты звучали один за другим, заставляя весь зал подпевать Стасу, видеоряд потрясал воображение, сцену украшали необычные инсталляции, а на последней песне – "Девочка-лето" – в воздух поднялись три тысячи белых воздушных шаров, что стало фантастически красивым финалом шоу.

Никто из зрителей не ушел с концерта без подарка: каждому достался небольшой новогодний сюрприз – набор любимых конфет Стаса и чай. Всю ночь накануне шоу огромная команда, занимавшаяся организацией мероприятия, раскладывала подарки на кресла – а всего было подготовлено 20 тысяч наборов! Главной же интригой вечера стал розыгрыш суперприза: одной из зрительниц достался невероятный шанс уехать домой на новеньком автомобиле!

В ходе шоу, состоявшего из двух отделений, Михайлов представил несколько новых видеоработ: прошли премьеры клипов "Ты все" (его для исполнителя этой осенью снял в Германии звездный режиссер Алан Бадоев), "Белая река" и "Там за горизонтом". Во время показа последнего на сцене к певцу присоединилась героиня клипа, дизайнер Анастасия Задорина, а атмосферу видео воссоздал шоу-балет, исполнивший танец в духе клипа.

Поддержать Стаса и его семью приехали друзья и родные. Посетили концерт и коллеги Михайлова, в том числе Зара, исполнившая новый хит «Поделим» дуэтом с главным героем вечера.



"Мы посвятили много времени и сил "Народному корпоративу-2", и я первым делом хочу поблагодарить всю команду, которая трудилась над его организацией, - говорит Стас Михайлов. – Все последние месяцы мы продумывали программу, старались придумать что-то новое и интересное для наших зрителей, старались превзойти самих себя и наш прошлогодний "Народный корпоратив". На мой взгляд, у нас все получилось, и я бесконечно рад тому, что вместе с нами в этот вечер были тысячи зрителей, которым, надеюсь, мы подарили хорошее предпраздничное настроение. Мы все до сих пор под впечатлением от этого вечера, от того, как целый зал пел вместе со мной. Любовь народа дает силы жить и творить".



Супруга артиста Инна Михайлова, которая, как всегда, поддерживала мужа и активно участвовала в организации масштабного события, также благодарит работавшую над концертом команду. "Мы продумывали все до мелочей, чтобы ни один зритель не был разочарован, - рассказывает Инна. – Шоу такого масштаба – важнейшее событие и для Стаса, и для всех нас, его семьи, его команды, его друзей. Я очень горжусь Стасом и тем, что нам удалось реализовать все задуманное и, судя по отзывам, по комментариям в социальных сетях, наши усилия не прошли зря: люди высоко оценивают концерт и делятся положительными эмоциями".

























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