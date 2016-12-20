Самая красивая молодая актриса Голливуда вышла замуж

Одна из самых знаменитых и красивых молодых актрис Голливуда вышла замуж.

Партнерша Леонардо ДиКаприо по фильму "Волк с Уолл-стрит" Марго Робби стала супругой британского режиссера Тома Акерли. Как сообщает издание The Sun, церемония бракосочетания была довольно скромной и тихой. После нее 26-летняя актриса опубликовала в Instagram эффектное фото, которое очень понравилось подписчикам.

Отметим, что пара обручилась минувшим летом. Сама Робби вот уже три года называет Акерли "самым красивым парнем Лондона" и не устает им восхищаться.