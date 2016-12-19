В новом реалити-шоу на выживание разрешили убийства и изнасилования

Участникам нового реалити-шоу надо будет 9 месяцев выживать в тайге под наблюдением двух тысяч видеокамер, - ничего сверхнеобычного. Вот только участники игры должны подписать отказ в претензиях на убийства…

Новое шоу создано по аналогии с «Голодными играми» и будет называться Game2: Winter, сообщает Лента.ру.

Запускает шоу бизнесмен Евгений Пятковский. Игроку надо будет заплатить взнос в 10 миллионов, чтобы попытаться выиграть 100 млн. Разрешается взять с собой до 100 «кило» любого груза, в том числе любые инструменты, которые помогут сохранить жизнь в тайге и добыть пропитание. Но не в этом «ноу-хау» реалити-шоу.

Участники шоу обязаны подписать отказ от претензий по поводу убийств и половых преступлений.