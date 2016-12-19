Паулина Андреева впервые заговорила о Федоре Бондарчуке

Российская актриса Паулина Андреева впервые за все время высказалась в прессе о знаменитом режиссере Федоре Бондарчуке.

Женщина рассказала, что из себя представляет деятель искусства в обычной жизни. Причем в интервью печатному изданию GQ высказывалась не только Андреева, но и бывшая жена Бондарчука Светлана. Паулина поведала, что мужчина очень воспитанный, отзывчивый и честный человек, очень увлекающийся. Она добавила, что Федор умеет веселиться и делает это заразительно - будто ему 16 лет.

Светлана Бондарчук отметила, что ее экс-супруг очень хлебосольный человек, который живет эмоциями, любит удивлять и радовать всех, кого любит.