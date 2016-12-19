Дана Борисова учит девушек выпрашивать дорогие подарки

Знаменитая российская телеведущая Дана Борисова решила научить девушек правильно выпрашивать у мужчин подарки.

Этот добрый совет белокурая красавица дала в преддверии новогодних праздников, чтобы российские девушки получили в подарок то, что они хотят.

Дана Борисова в коротком видеоролике советует прямым текстом говорить мужьям и молодым людям прямо о том, что им нравится, а не действовать намеками. Телеведущая рекомендует приходить в магазин и начинать бурно восхищаться шубой, кофемолкой или туфлями - в этом случае кавалер непременно поймет, что именно этот подарок пришелся по душе его даме сердца.