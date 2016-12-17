Журналистка Ирада Зейналова тайно вышла замуж за своего коллегу

Знаменитая российская телеведущая Ирада Зейналова тайно вышла замуж за военного корреспондента Александра Евстигнеева.

Дата бракосочетания держалась в строжайшей тайне вплоть до дня "Х". После церемонии сестра Зейналовой написала на своей странице в одной из социальных сетей о том, что свадьба состоялась 16 декабря и пожелала родственнице любви и радости. Запись сопровождал видеоролик с торжества.

Отметим, что телеведущая уже была замужем в течение почти двадцати лет - за Алексеем Самолетовым. У журналистки есть взрослый сын по имени Тимур.