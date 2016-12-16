Джоли запрещала Питту общаться с женщинами, опубликован их список

На днях выяснилось, что голливудская актриса Анджелина Джоли запрещала своему мужу Брэду Питту общаться с некоторыми женщинами.

В сеть сегодня попал список дам, к которым актеру нельзя было приближаться. Интересно, что Джоли была недовольна даже в том случае, когда супруг начинал разговаривать с женщинами нетрадиционной ориентации. Как сообщает издание InTouch, в "черном списке" актрисы были Тейлор Шиллинг, Леди Гага и Сара Полсон.

Во время съемок "Двенадцати лет рабства" голливудская красавица крайне грубо вела себя с коллегой Питта по картине, хотя Полсон открыто заявляла о своей гомосексуальности.