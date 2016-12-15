Мария Ситтель продемонстрировала шикарную фигуру после рождения пятого ребенка

Знаменитая российская телеведущая Мария Ситтель, которая стала матерью в пятый раз всего лишь три месяца назад, продемонстрировала великолепную фигуру на съемках "Новогоднего огонька" на телеканале "Россия".

Гости мероприятия заметили, что внешность Ситтель стала еще более женственной и красивой, а фигура словно стала стройнее, чем раньше, передает "7 Дней". Телеведущая пока смогла оставить новорожденную дочь Екатерину всего на один день - полноценно возвращаться к работе она пока не готова.

Отметим, что старшей дочери Марии Ситтель Дарье исполнился 21 год, а еще у нее есть трое маленьких сыновей - Иван, Савва и Николай.