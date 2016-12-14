Выяснилось, когда Ирина Шейк и Брэдли Купер станут родителями

Сегодня стало известно, когда именно супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер станут родителями.

Появление долгожданного малыша пары запланировано на конец мая - начало июня будущего года. Более того, согласно данным портала hollywoodlife.com, будущие родители уже выбрали имя для своего первенца. Источники отмечают, что Купер невероятно счастлив.

Напомним, Шейк решила объявить о своей беременности весьма оригинально - появившись на подиуме во время показа Victoria's Secret в нижнем белье. Крошечные куски ткани не смогли скрыть округлившийся живот супермодели.