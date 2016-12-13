В финале конкурса «Краса России-2016» победительницей стала 19-летняя студентка из Екатеринбурга Лада Акимова. Известно, что в финал конкурса вышли три десятка девушек и жюри было сложно выбрать лучшую.

Конкурс «Краса России» завершился в Москве накануне вечером. 30 финалисток со всей России боролись за корону королевы, сообщает utro.ru.

Тему финала – «Стихия женской красоты» - участницы раскрывали по-своему. Для этого надо было показать себя на конкурсе талантов, или быть лучшей на игре «вопрос-ответ», или самой эффектной на показе мод.

Студентка и Екатеринбурга Лада Акимова сказала, что настоящая женщина должна совмещать в себе все четыре стихии: быть мягкой, нежной, страстной и ласковой. Такое раскрытие темы жюри оценило по самой высокой шкале.







