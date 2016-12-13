В Петербурге устроит «Новогодний бал» группа «Пикник»
13 декабря 2016, 10:15 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Мы понимаем: изменилась жизнь - изменились музыканты. Пожалуй, это то немногое, что можно утвердить в качестве аксиомы. Далее идет смутное, но достаточно массовое ощущение, что музыканты стали «не те», «не такие» как раньше. Мало талантов? Спорно, недоказуемо. Таланты есть, и вот он, вдохновенный, оригинальный, фактурный коллектив «Пикник».
Неизменно экстравагантный и неподражаемый рок-коллектив «Пикник» вновь выступит в родном Петербурге. Клуб «Космонавт» 18 декабря погрузится в атмосферу сюрреализма и мистического настроения. Это будет настоящий спектакль в лучших традициях «Пикника»!
Коллектив, основанный в 1978 году в Ленинграде, всегда отличался своим футуристическим стилем исполнения. Использование народных, симфонических и клавишных инструментов придают их звучанию оригинальность. Легко узнаваемый голос Эдмунда Шклярского завершает образ песен и делает их необычайно красивыми. Группа «Пикник» приглашает всех приходить в собственных карнавальных костюмах, дабы полностью погрузиться в атмосферу праздничного действа!
Концерт состоится 18 декабря 2016 в клубе «Космонавт», ул. Бронницкая, 24.
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