Пелагея не смогла выбрать достойный роддом за границей

Чем ближе приближение родов, тем реже можно увидеть певицу Пелагею на публике. Будущая мама активно подыскивает роддом. По некоторым данным, малыш должен появиться на свет в преддверии Нового года.

Несмотря на скорые роды, Пелагея до сих пор не смогла определиться с выбором достойного роддома. С этой целью она летала даже в США на частном самолете, но, по всей видимости, так и не решилась рожать за границей. После этого она заинтересовалась подмосковным госпиталем «Лапино», где появились на свет многие детишки отечественных звезд – Максима Галкина и Аллы Пугачевой, Гарика Харламова и Кристины Асмус, Максима Виторгана и Ксении Собчак и др.



Информацией о Пелагее поделилась девушка по имени Ирина, на которую ссылаются «Дни.ру»: «Моя соседка знакома с Настей Овечкиной – летает к ним в Штаты. Так вот Пелагея думала рожать в Америке, но не решилась. Даже в «Лапино» к Курцеру ходила, до сих пор выбирает рожать за границей или в Москве. Она летала на личном самолете туда».

Напомним, тайная свадьба 29-летней исполнительницы Пелагеи и 24-летнего нападающего ЦСКА Ивана Телегина состоялась 16 июня этого года. Ради певицы спортсмен оставил гражданскую жену-стриптизершу и новорожденного сына.



