Слухи о беременности Веры Брежневой стали еще активнее муссироваться в СМИ после появившегося в Instagram снимка, на котором исполнительница подчеркивает свой обнаженный живот приличных размеров.

Блогеры и репортеры тут же предположили, что 34-летняя звезда решила открыто намекнуть на свое «интересное положение», слухи о котором не утихают с момента ее тайной свадьбы с продюсером Константином Меладзе. Но всех поклонников певицы снова ждало разочарование. Певица всего лишь решила подразнить прессу. Экс-солистка «ВИА Гры» продемонстрировала свое умение «надувать живот». Как известно, певица занимается пилатесом и йогой, поэтому умеет еще не такое. В свои 34 года мама двоих дочерей Вера Брежнева прекрасно выглядит, потому что уделяет время не только тренировкам и диете, но и полноценному отдыху. В нашей стране Брежнева по праву считается одним из главных секс-символом шоу-бизнеса.

В эфире программы «Ты не поверишь» на НТВ исполнительница расставила все точки над «i»: «Я о своей беременности читаю уже три года. Уже слон мог родить, слониха, точнее. Знаете, слава богу, благодаря своему возрасту хорошему я уже научилась реагировать на все спокойно».









ФОТО: @ververa Instagram

Читайте также:

Другие новости шоу-бизнеса

Все новости дня







