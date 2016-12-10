Billboard вручил Мадонне премию “Женщина года”

Американская поп-певица Мадонна была названа Женщиной года-2016 по версии журнала Billboard. Церемония вручения премий состоялась накануне, 9 ноября.

По словам организаторов, певица получила премию за ее способность оказывать влияние на разные сферы жизни людей. Они пояснили, что помимо выдающихся творческих способностей Мадонна ведет активную общественную жизнь и поддерживает проекты, направленные на равенство полов.

В своей речи во время вручения награды певица поблагодарила оргкомитет за признание ее способности на протяжении многих лет продолжать работу, несмотря на царящие в мире женоненавистничество и сексизм.

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