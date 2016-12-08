Наташа Королева шокировала Ивана Урганта своим декольте

Певица Наташа Королева шокировала знаменитого телеведущего Ивана Урганта.

Артистка пришла на его шоу в платье с невероятным декольте - столь откровенный вид буквально лишил мужчину дара речи. Ургант хотел обсудить с Королевой ее предстоящий сольный концерт в Кремле, однако не смог говорить ни о чем, кроме шикарного внешнего вида дамы.

Певица засмущалась и постаралась тактично прикрыть зону декольте руками, однако это не помогло. Телеведущему пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы продолжить передачу.