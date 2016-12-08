Певец Вадим Казаченко экстренно доставлен в больницу из-за ссоры с женой
8 декабря 2016, 14:49 [ «АН-онлайн» ]
8 декабря 2016, 14:49 [ «АН-онлайн» ]
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