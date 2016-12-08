Дмитрий Тарасов снова публично унизил Ольгу Бузову

Знаменитый российский футболист Дмитрий Тарасов вновь публично унизил телеведущую Ольгу Бузову, с которой недавно расстался.

Спортсмен исполнил на камеру отрывок песни своего друга Егора Крида, чем привел в бешенство поклонников Ольги. В тексте композиции есть слова о том, что "нормальных девчат" осталось очень мало и он "очень давно хотел это сказать". Также Тарасов пропел строчку "Но я ищу её и я найду её. Моя девочка где же ты, где?".

В конце песни футболист заметил, что она несет в себе глубочайший смысл и намекнул, что она отражает события в его собственной семье - расставание с Бузовой.