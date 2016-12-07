Рэпер Баста выплатит Децлу 50 тысяч за оскорбление

Рэпер Децл, в миру - Кирилл Толмацкий – требовал с Басты (в обычной жизни –Василий Вакуленко) один миллион рублей в качестве компенсации за оскорбление. Скандал между рэперами начался из-за шума в клубе Басты.

Баста (Василий Вакуленко) является резидентом ночного заведения «Газгольдер», которое не дает спать ни самому Децлу (Кирилл Толмацкий), ни его родным, передает «Лайф».

Толмацкий в соцсетях пожаловался на клубный шум, а Вакуленко в тех-же соцсетях оскорбил Децла, назвав его «лохматым чмом».

7 декабря ростовский районный суд частично признал иск Толмацкого и постановил, что Вакуленко должен выплатить ему штраф в размере 50 тысяч рублей за моральный вред.