Телепроект «Дом-2. Остров любви» закрыт

Продюсеры телепроекта «Дом-2» досрочно закрыли программу «Дом-2. Остров любви» на втором сезоне, посчитав его провальным. Об этом официально сообщили в соцсетях как организаторы, так и участники.

Очевидно, вопрос о закрытии возник давно. По словам представителя ТНТ, ультиматум «стройотряду» выдвинули неделю назад: либо работаете активно и занимаетесь выстраиванием отношений на публику, либо летите домой. Ребята пообещали, но не выполнили.

Впрочем, судя по постам самих участников в соцсетях, они не сильно огорчились, прекрасно за деньги отдохнув на живописных Сейшельских островах, где проходили съёмки. Правда, ранее запланированный розыгрыш главного приза для них уже не состоится.

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