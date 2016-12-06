Мария Кожевникова была экстренно госпитализирована со съемочной площадки

Съемки в новом фильме для Марии Кожевниковой закончились неожиданно и печально. Актриса была доставлена в больницу прямо со съемочной площадки из-за обострения гайморита. Но лечиться предложенными методами она не желает.

«Вот так приостановились мои съёмки... У меня гайморит впервые, врачи предлагают антибиотики или прокол. Ни то, ни другое не хочу. Прокол жутко боюсь, антибиотики не употребляю», - написала Кожевникова в Instagram.

Артистка просит своих подписчиков поделиться «своими историями и лечением» и мечтает об одном – поскорее увидеть своих любимых мужчин.

Напомним, 32-летняя Мария Кожевникова замужем за бизнесменом Евгением Васильевым. Супруги воспитывают двух сыновей – двухлетнего Ивана и годовалого Максима.













Читайте также:

Супруг Марии Кожевниковой всерьез боится за ее жизнь

Кожевникова продемонстрировала шпагат не хуже, чем Волочкова