Виктория Боня рассказала о том, почему пропал ее муж

Знаменитая российская светская львица Виктория Боня не выдержала и решила рассказать, почему пропал ее гражданский муж Александр Смерфит.

Подписчики звезды решили, что она рассталась с миллионером, поскольку некоторое время назад Боня перестала публиковать снимки и видеозаписи со своим мужем. Знаменитость долго терпела сплетни в комментариях под своими фотографиями в Instagram, а затем решила ответить разом всем.

Виктория обратилась к подписчикам весьма фамильярно - словом "курочки" - и заявила, что счастье любит тишину, поэтому она намерена держать свою личную жизнь подальше от чужих глаз.