Группа «ЗВЕРИ» приедет в Петербург

«ЗВЕРИ» устраивают самые невероятные шоу со световыми и звуковыми эффектами. Коллектив возит за собой 35 тонн оборудования!

Как говорят участники группы, в Петербурге ещё больше песен и звукового драйва. Но страха, конечно, нет – как и гласит название пластинки.

У группы очень внимательные поклонники, часто устраивают флешмобы, приносят торты оригинальные. Единственная чума всех концертов, с которой совершенно невозможно бороться, - это телефоны. Ладно, если зритель сделает пару фотографий или снимет любимую песню, но некоторые снимают на смартфон весь концерт целиком. То есть человек не отрывается, а прячется за камеру своего телефона. Но это не только на наших концертах такое происходит.

Гастроли «ЗВЕРЕЙ» в некотором роде новы для самих исполнителей, потому что группа путешествует в новом составе. 9 декабря петербуржцы встретятся с басистом Кириллом Афониным, гитаристом Германом Осиповым, барабанщиком Валентином Тарасовым, бессменным клавишником Вячеславом Зарубовым и, конечно, солистом – лидером группы Ромой Зверем.

Концерт состоится 9 декабря в СК «Юбилейный», пр. Добролюбова 18.

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