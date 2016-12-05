Анастасия Волочкова решила прилично сэкономить

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова нашла способ значительно сэкономить в грядущие праздники.

Танцовщица решила не ставить в своем роскошном особняке большую новогоднюю елку, поскольку не ее приусадебном участке растут собственные пушистые красавицы. Волочкова решила продемонстрировать подписчикам в социальной сети Instagram праздничное дерево и сфотографировалась рядом с ним. Под снимком возникла бурная дискуссия, поскольку Анастасия позировала в сугробах в обтягивающем мини-платье и с голыми ногами.

Вероятно, это пугает только тех, кто не закаляется, а вот Волочковой подобные перепады температур нипочем - она и в бане регулярно парится, и в купели ледяные ванны принимает.