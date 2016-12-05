В Москве экстренно госпитализирован музыкант Крис Кельми

В понедельник, 5 декабря, в СМИ появилась информация о том, что известный российский музыкант Крис Кельми был доставлен в отделение реанимации одной из московских больниц.

Певец, которому исполнился 61 год, жаловался на острую боль. Врачи провели обследование и выявили у Криса Кельми острое заболевание, вследствие чего было принято решение направить его в реанимацию, передает Life. Медики назначили музыканту курс интенсивной терапии, поскольку его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, что Крис Кельми является исполнителем популярной композиции "Ночное рандеву", в разные годы он был участником групп "Рок-ателье", "Високосное лето", а также "Автограф".