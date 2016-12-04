Организаторы мероприятия рассматривают Москву в качестве места проведения музыкального состязания, сообщает издание Bild, ссылаясь на источник, знакомый с вопросом. Уточняется, что данная ситуация напрямую связана с финансовыми проблемами, которые при подготовке к "Евровидению-2017" испытала Украина .

Издание отмечает, что в последние несколько лет расходы на организацию конкурса составляют от 17 до 25 млн евро, из которых от 10 до 14 млн евро платит Европейский вещательный союз, а остальную сумму вкладывает принимающая страна.

Перенос места проведения конкурса возможет в связи с тем, что россиянин Сергей Лазарев занял на "Евровидении-2016" третье место, а Австралия, завоевавшая второе место, по договоренности не может претендовать на проведение следующего конкурса у себя.