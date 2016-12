11 лет спустя: группа Rolling Stones выпустила новый альбом

Легендарная британская рок-группа выпустила альбом спустя 11 лет молчания. Новый студийный альбом от Rolling Stones в стиле блюз уже поступил в продажу. Это 25 диск культового коллектива за всю его историю.

В создании диска принимал активное участие командор Ордена Британской империи, музыкант и композитор Эрик Клэптон, передает «Росбалт».

Известно, что 25-й альбом «роллингов» - Blue & Lonesome - состоит из перепевок таких известных композиций, как Just Your Fool, Everybody Knows About My Good Thing, I Can't Quit You и других. На диске 12 песен, общее время звучания - 42,5 минуты. Это самый продолжительный альбом Rolling Stones. Коллектив записывал его три дня.

Первую композицию Rolling Stones исполнили 54 года назад. Коллектив признан самым успешным за всю историю британской музыки.