Международный песенный конкурс «Евровидение-2017» Украина все же намерена провести вопреки всем трудностям. 2 декабря организаторы шоу в официальном сообщении назвали точные даты старта конкурса и его финала.

Сообщается, что финал международного конкурса "Евровидение-2017" пройдет в столице Украины Киеве 13 мая, а два полуфинала соответственно - 9 и 11 мая.

Известно также о назначении исполнительными продюсерами конкурса руководителей украинской Национальной телекомпании Александра Харебина и Виктории Романовой.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о возможной отмене конкурса «Евровидение» на Украине: у организаторов были проблемы с финансированием шу и с местом его проведения.