Гоша Куценко признался, что спивается

Знаменитый российский актер Гоша Куценко, которого буквально обожают зрители, признался, что у него есть пагубное пристрастие.

Артист заявил, что, когда у него нет работы, он начинает серьезно прикладываться к бутылке. В последнее время Куценко очень много работает, причем предпочитает заниматься комедийными проектами. В скором времени деятель кино планирует представить свой режиссерский дебют - фильм "Врач", который рассказывает о пяти днях из жизни доктора.

Этот проект, по признанию самого Гоши Куценко, стал для него настоящим тяжелым испытанием, однако он рад, что был занят. Актер и режиссер заявил, что без работы просто напросто спивается, передает news.rambler.ru.