Британский принц познакомился с Рианной

На Барбадосе британский принц Гарри - внук Елизаветы II - познакомился со знаменитой певицей Рианной.

Рыжеволосый принц, любимец публики, в течение последних нескольких дней находится в карибском туре. Как сообщает портал JustJared, Рианна, получившая премию Shoe of the Year в Нью-Йорке, прибыла на свою родину - артистка провела детство на Барбадосе. Ее встреча с Гарри состоялась в рамках мероприятия под названием Toast the Nation.

Британский принц зачитал перед собравшимися приветствие от своей бабушки-королевы, в тексте которого Елизавета II воздала должное народу государства.