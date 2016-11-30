Диктор Первого канала рассказала, как избавиться от жира на боках

Диктор Первого канала Екатерина Андреева поделилась революционным методом борьбы с жиром на боках.

Телеведущая широко известна своим серьезным отношением к здоровью, правильному питанию и спорту. Физические нагрузки особенно эффективны, считает Андреева и замечает, что лень - это двигатель регресса.

Диктор призывает всех не откладывать заботу о собственной фигуре, а начать заниматься ею прямо сейчас. Крайне полезным и быстрым способом потери лишнего веса женщина считает йогу и тайцзи-цюань - боевое искусство с элементами дыхательной гимнастики. Надо сказать, что старания Екатерины Андреевой окупаются с лихвой - в свои 55 лет она выглядит просто великолепно.