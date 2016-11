Известная голливудская актриса ждет первенца от женатого мужчины

Знаменитая голливудская актриса, 30-летняя Аманда Сейфрид ждет первенца от женатого мужчины.

Ее коллега - актер Томас Садоски - формально еще не завершил бракоразводный процесс со свой супругой Кимберли Хоуп. Как сообщает издание hollywoodlife.com, Сейфрид и Садоски познакомились еще в прошлом году во время работы на спектакле под названием The Way We Get By, однако роман начался лишь этой весной.

Недавно актриса появилась на публике с округлившимся животом, а на ее пальце блестело красивое обручальное кольцо. Вероятно, влюбленных не волнует отсутствие печати о разводе в паспорте.