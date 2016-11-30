Филипп Янковский появился на публике после семи курсов химиотерапии

На днях в центре Москвы на Красной площади открылся каток и ГУМ-ярмарка.

Мероприятие посетили многие отечественные знаменитости, в частности, кинорежиссер и актер, сын Олега Янковского Филипп. Появление деятеля кино на катке в центре столицы произвело настоящий фурор, поскольку он уже долгое время страдает от серьезного заболевания.

Согласно данным портала Life, Филипп Янковский перенес семь курсов химиотерапии и наконец победил онкологию. Режиссер и его супруга Оксана Фандера не пожелали опробовать лед на катке, однако с удовольствием пили сладкий чай и общались с коллегами и друзьями.