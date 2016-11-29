У популярной телеведущей Леры Кудрявцевой отнимается нога

Популярная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала печальную новость - у нее отнимается нога.

Звезда уже долгое время страдает из-за сильных болей в позвоночнике, и в скором времени ей предстоит операция. Как сообщила Кудрявцева на своей страничке в социальной сети Instagram, в течение восьми лет из-за постоянного ношения высоких каблуков у нее болела спина и даже развилась грыжа. Теперь дело приняло серьезный оборот - у телеведущей начала неметь нога, вследствие чего она даже не может самостоятельно подниматься по трапу самолета.

Операция, согласно последним данным, состоится в начале января будущего года. Звезда уже выбрала врача.