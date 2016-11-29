У популярной телеведущей Леры Кудрявцевой отнимается нога

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Минобороны РФ: Западные коллеги слепнут, когда оценивают обстановку в Алеппо
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Священник на BMW, задавивший пешехода, объяснился
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Bellator запретил Харитонову проводить бой 3 декабря в России
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В Москве неизвестный расстрелял троих человек
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Когда доходы переходят в отходы
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Власов: опасаться следует только взрывных резких атак Чахкиева
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Снегоуборочный автомобиль насмерть сбил москвичку
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Боец Франциско да Силва Безерра прилетел в Россию для боя с Харитоновым
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Девушка в маске и с ножом напала на пассажиров троллейбуса в Москве
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Священник на BMW насмерть сбил человека в Москве
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Канада включила в санкционный список еще 15 россиян
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В Бишкеке горит христианская церковь
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Словения надеется стать посредником между Россией и США
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Британский премьер призвала сохранять давление на Россию
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Коалиция США: У главы ИГИЛ не осталось заместителей, - все убиты
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По факту гибели в Крыму продюсера Александра Куликова возбуждено уголовное дело
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На югорских месторождениях погибло два нефтяника
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Президент Филиппин принял приглашение Путина, но испугался российских холодов
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СМИ: ведущий "Серебряного дождя" пытался покончить с собой во время эфира
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Трамп готов разорвать соглашение о нормализации отношений с Кубой
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Кремль: Послание Путина Федеральному собранию будет особенным
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Николай Дроздов признал себя виновником ДТП и обещал навестить пострадавшую
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Журнал "Форбс" составил рейтинг глав отраслей с самыми высокими зарплатами
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Олимпийская чемпионка Яна Кудрявцева завершает спортивную карьеру из-за перелома
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Россия не хочет вмешательства МОК в переговоры с паралимпийским комитетом
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Генпрокурор Украины обвинил Януковича в госизмене
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В Подмосковье арестовали парня, который мог изувечить молодую девушку