Врачи не выпускают музыканта Канье Уэста из больницы

Врачи отказались выписать знаменитого американского рэпера Канье Уэста из больницы при университете Калифорнии.

Медики заявили, что состояние музыканта в настоящий момент остается тяжелым. Как сообщает портал TMZ, в больнице пока не могут сказать, когда именно Уэсту удастся вернуться на сцену. Ранее предполагалось, что Канье Уэст будет выписан в понедельник, 28 ноября, однако этого не произошло.

Напомним, 22 ноября, у рэпера диагностировали истощение. Ему пришлось отменить 21 концерт в рамках своего последнего тура Saint Pablo.