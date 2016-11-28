32-летний актёр Илья Глинников станет новым героем пятого сезона шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Он стал известен широкому кругу зрителей благодаря телесериалу «Интерны», в котором исполнил роль Глеба Романенко.

За плечами у холостяка роман с коллегой по сериалу, дочерью Ксении Раппопорт – Аглаей Тарасовой, которая младше его на 10 лет. О других его отношениях прессе ничего не известно.

Четвертый сезон «Холостяка» закончился ничем - главный герой Алексей Воробьев не выбрал ни одну из девушек. Зато самый первый участник шоу - футболист Евгений Левченко - недавно стал отцом. Однако сына ему родила не участница проекта, а девушка, с которой он встречался до съемок.





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