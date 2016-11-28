Победитель четвертого сезона шоу «Голос» Иеромонах Фотий (в миру Мочалов), единственный священнослужитель России, которому удалось прославиться благодаря телевизионному проекту, рассказал, на что тратит деньги от своих концертов.

Насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря рассказ в интервью журналистам (опубликовано на сайте волгоградской газеты «Интер»), что часть заработанных средств отправляет на помощь храмам.

«У нас есть приход и подворья Пафнутьева монастыря. Когда мы пишем прошение Митрополиту Клименту о благословении на гастроли, мы указываем, что часть средств от вознаграждения за концерт пойдет на восстановление купели или на строительные работы в Покровском храме. Помогаем и храмам, не относящимся к Калужской епархии. Близ Оптиной пустыни есть новые приходы, которым требуется помощь», - поделился священнослужитель.

Фотий сказал, что отказался бы выступать на «Евровидении», если бы ему предложили. А уж тем более после Кончиты Вурст. Он считает этот конкурс скандальным и политизированным.

«Представляю, что как только я там появлюсь, начнутся сравнения с Кончитой. Мол, у нас был с бородой и в юбке, а теперь из России приехал с бородой и в юбке. Это неприемлемо для меня, как для священнослужителя», - шутливо, но в категоричной форме высказался Фотий.



