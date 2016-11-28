Филипп Киркоров признал факт своего плагиата

Обвинения французского композитора Дидье Маруани певец Филипп Киркоров признал справедливыми. Российский артист также выплатит французу положенную компенсацию за плагиат песни «Жестокая любовь».

Лидер музыкального коллектива Space Дидье Маруани 28 ноября пошел на мировую с российским певцом Филиппом Киркоровым. Спор улажен в пользу французской стороны, передает портал meduza.

Композиция Маруани Symphonic Space Dream явилась основой для хита Филиппа Киркорова «Жестокая любовь». В скором времени стороны подпишут соглашение, по которому Киркоров продолжит исполнять свой хит, но уже законно.

Киркоров выплатит Маруани компенсацию, сумма которой не разглашается, известно только что она устроила француза.

Ранее Маруани требовал с Филиппа Киркорова 75,34 миллиона рублей за нарушение авторских прав. Это не первый случай, когда Киркорова обвиняют в плагиате, но впервые российский певец факт плагиата признал.