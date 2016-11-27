После презентации книги Шепелева отец Фриске обещал написать честную историю

В передаче Андрея Малахова «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев представил публике свою книгу о Жанне Фриске. Телеведущий рассказал о причинах, которые побудили его взяться за написание своих откровений.

"Нет ничего более стыдного, чем выносить семейные недопонимания в книгу, которая предназначена совсем для другого", — сетует вдовец, написавший на 250 страницах о двух годах борьбы с тяжелой болезнью Жанны и попытках спасти своего любимого человека.

Однако отец покойной певицы говорит, что книгу Шепелев писал не сам, а некий Гена – друг Жанны из Юрмалы. Владимир Борисович убежден, что гражданский супруг дочери и отец их единственного внука Платона, во многом солгал в произведении. Он намерен взяться за написание собственной книги о Жанне, в которой раскроет всю правду о событиях, произошедших в жизни старшей дочери.

"Там же не о ней написано, а о том, какой он хороший. А он ведь ее даже не лечил", - восклицает в сердцах Владимир Фриске. Отец певицы намерен посвятить отдельную главу Шепелеву, обещая не писать о нем гадости, а рассказать честно, как все было.

Ранее в эфире программы «Сегодня вечером» все того же телеведущего Андрея Малахова мать Жанны очень неохотно отвечала на вопрос о взаимоотношениях дочери с Дмитрием. По ее словам, Шепелев в последние месяцы жизни Жанны очень редко навещал ее, да и ребенком не интересовался. В первые месяцы жизни Платоша жил вместе с мамой в доме бабушки и дедушки, которые сейчас лишены возможности видеться с внуком.



