СМИ: у Анджелины Джоли роман с Джонни Деппом?

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта породил множество слухов об их личной жизни. Поклонники актрисы не перестают гадать, кто же станет следующим избранником одной из первых голливудских красавиц.

Не так давно ряд СМИ сообщил, что Джоли окончательно разочаровалась в представителях мужского пола и отныне решила сосредоточиться на женщинах. Однако, как сообщает портал National Enquier, актриса не теряет надежды завязать романтические отношения с мужчиной.

По данным портала, в особняк Джоли стал подозрительно часто наведываться Джонни Депп - тоже, кстати, недавно расставшийся с дамой сердца. Визиты знаменитого актера и сердцееда стали настолько частыми, что дети актрисы даже называют его “папой”.

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