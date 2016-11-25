На аукционе в Голливуде был выставлен удивительный лот - обручальное кольцо Беллы Свон из саги "Сумерки".

Ювелирное украшение было выставлено на торги и приобретено одним из фанатов за 17 тысяч долларов. Интересно, что на аукцион пришли более тысячи человек из тридцати стран мира.

Всего с молотка пустили 874 лота - реквизит, использованный во время съемок четырех фильмов саги "Сумерки", в частности, платье главной героини, в котором она стала вампиром, шахматы семейства Калленов, а также приглашения на свадьбу Беллы и Эдварда. В общей сложности организаторам Prop Store удалось выручить $758 тысяч.