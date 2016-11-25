Знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли признался в любви к голосу Зары

24 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялась премьера дуэта российской певицы Зары и звезды мировой оперы Андреа Бочелли. Этот подарок своим поклонникам певица приготовила на двадцатилетний юбилей творческой деятельности.

Двадцать лет на сцене, восемь номерных альбомов, более 350 песен на разных языках мира, а самое главное — любовь тысяч поклонников как в России, так и за рубежом.

С таким «багажом», которому может позавидовать любой артист, встречает Зара юбилей своей творческой карьеры. Путь на сцене юная певица начала еще на проекте Виктора Дробыша «Фабрика звезд». Теперь звезда Зары на небосклоне отечественного шоу-бизнеса светит уверенным, теплым и мягким светом. Певица с нежным, проникновенным бархатным голосом непостижимым образом соединила в себе русскую душу и восточный темперамент, любовь к классическим романсам и страсть к этнической музыке.



Чем и покорила великого итальянского тенора Андреа Бочелли. По его словам, Зара — совершенно уникальная певица мирового уровня.



— Когда мы с ней только познакомились, она пела мне этнические песни, которые просто привели меня в восторг! Потом выяснилось, что она поет и на английском, и на французском. Она впитала в себя разные культуры, переработав их в собственной оригинальной манере, — рассказал Андреа Бочелли.



Так и родился этот российско-итальянский дуэт, который стал главным украшением большого сольного концерта Зары в Кремле. К этому событию она готовилась почти полгода и очень волновалась. По сути — это «отчетный» концерт певицы за двадцать лет работы. В него вошли все песни Зары, от самых ранних, с которыми к юной артистке пришла популярность, до последних полюбившихся публике хитов.



На сцене Кремлевского дворца в сопровождении оркестра МВД под управлением Заслуженного артиста России Феликса Арановского прозвучали народные песни и песни военных лет, популярные произведения советских и российских композиторов, современные хиты и так любимые Зарой романсы. Каждая композиция стала настоящим спектаклем со своей историей, своим настроением, своими чувствами, которые певица так талантливо умеет передать огромному зрительному залу.



Покорили гостей сольного концерта дуэты Зары с Николаем Басковым, Дмитрием Певцовым и Стасом Михайловым. С последним они исполнили две новые песни: «Летим» и «Спящая красавица». А вот с Дмитрием Певцовым, партнером Зары по программе Первого канала «Две звезды», дуэт сложился уже давно.



Но кульминацией всего концерта в Кремле стал дуэт Зары и Андреа Бочелли. Великий итальянец, певший с такими мировыми звездами, как Кристина Агилера, Селин Дион и Сара Брайтман, на сцене Кремлевского дворца признался в любви к голосу очаровательной Зары.



Сама певица, которой, кстати, Указом Президента присвоено звание Заслуженной Артистки России, уверена, что это только начало, и они с Андреа еще споют вместе на каком-нибудь европейском фестивале.

Читать также:

Другие новости культуры

См. все новости дня