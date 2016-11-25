Ванесса Паради жестоко отомстила бывшему мужу

Всемирно известная французская певица и актриса Ванесса Паради жестоко отомстила своему бывшему супругу - артисту Джонни Деппу.

Талантливая парижанка нашла себе нового возлюбленного - знаменитого человека. Избранником Паради стал актер, режиссер и писатель Самюэль Беншетри. Как сообщает издание Voici, мужчина является не только любимчиком публики но и знатным сердцеедом - в 21 год он познакомился с дочерью Жана-Луи Трентиньяна Мари, женился на ней и у них родился сын Жюль.

Ранее в прессе появились слухи о том, что Паради решила простить Деппа и принять его назад в семью, однако теперь на это надеяться не приходится.