Ким Кардашьян покинула больного мужа и отметила День благодарения без него

Всемирно известная американская светская львица Ким Кардашьян покинула своего больного мужа Канье Уэста и уехала домой, чтобы отпраздновать День благодарения без него.

Рэпер в настоящий момент все еще находится в больнице в Калифорнии, где проходит лечение от временного "психоза, вызванного бессонницей и обезвоживанием". Как сообщает издание The Sun, Кардашьян решила воссоединиться со своей семьей и отпраздновала День благодарения в доме сестры - девятнадцатилетней Кайли Дженнер.

На ужине присутствовали Кендалл и Крис Дженнер, а также некоторые другие представители семейства телезвезд. Позже Ким вернулась к постели Канье Уэста.