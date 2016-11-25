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«Многоточие» отметит «совершеннолетие» концертом

25 ноября 2016, 08:35 [ «АН-онлайн» ]

«Многоточие» отметит «совершеннолетие» концертом

26 ноября в стенах клуба Stereo Hall группа «Многоточие» даст большой сольный концерт, приуроченный к 18-летию коллектива.

Несмотря на то, что самим легендам отечественного хип-хопа, как и большинству их поклонников, уже давно перевалило за 18, а некоторым и далеко за 30, – сама группа только отмечает свое «совершеннолетие». Безусловно, к такому знаковому событию коллектив не мог подойти без сюрпризов – на концерте нас ожидает премьера совсем новых песен. Также сет-лист обещает наличие спецгостей, которые придут поддержать собратьев по цеху и поздравить с праздником. Живой звук, все самые любимые хиты, море энергии… Не пропустите совершеннолетие Многоточия – воистину отцов русского рэпа. 

Билеты

 

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