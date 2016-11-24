Певица Адель попрощалась с поклонниками

Всемирно известная британская певица Адель попрощалась со своими поклонниками во время недавнего концерта.

Артистка заявила, что уходит со сцены, чтобы в скором времени стать матерью во второй раз. Как сообщается на интернет-сайте Page Six, Адель сообщила, что увидится с фанатами через пару лет при других обстоятельствах. Этой замечательной новостью певица завершила длительный десятимесячный тур, в рамках которого она дала 107 концертов.

Теперь Адель решила вплотную заняться расширением своей семьи. Она планирует приступить к конкретным действиям уже в обозримом будущем.