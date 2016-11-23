Представители Элтона Джона опровергли слухи о его выступлении на инаугурации Трампа

Представители британского певца и композитора Элтона Джона прокомментировали информацию о том, что его выступление якобы состоится на инаугурации Дональда Трампа.

По словам представителя известного музыканта, которые цитирует BBC News, распространенная переходной командой Трампа информация не соответствует действительности, и никаких концертов в Вашингтоне в январе будущего года у Элтона Джона не запланировано.

Более того, как отмечает издание, во время проведения предвыборной кампании в Соединенных штатах музыкант поддерживал соперницу Трампа, кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон.

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